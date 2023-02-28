شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية بينها.. 5 فرق فقط سجلت فى الأهلى بالدورى المصرى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك النادي الأهلي أكبر سجل من الكلين شيت بين فرق الدوري المصري الموسم الحالى حتى الآن حيث حقق الأهلي 11 كلين شيت حتى الآن في 16 مباراة وجاءت أمام أسوان "مرتين" والبنك الأهلي والمصري وإنبي والزمالك وبيراميدز وسموحة والاتحاد السكندري وغزل المحلة والإسماعيلي.

فيما استقبلت شباك الأهلي أهدافا في خمس مباريات فقط في لقاءات الداخلية وطلائع الجيش وفيوتشر وفاركو وسيراميكا.

ويستضيف فريق الأهلى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة مواجهات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.