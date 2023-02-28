شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبى خاص لـ حسام عرفات فى أسوان قبل مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي برنامجا تدريبيا خاصا للاعب حسام عرفات العائد للمشاركة بعد فترة غياب تقترب من عام ونصف، بعد ظهوره المميز لأول مرة في مباراة غزل المحلة التي فاز بها الفريق الجنوبي بهدفين مقابل هدف أمس الاثنين.

ويعول أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان على جاهزية حسام عرفات رغم فترة غيابه الكبيرة عن الملاعب والتي اقتربت من 550 يوما للإصابة، حيث قدم اللاعب مستوى مميز في أول مشاركة بعد العودة للمباريات.

وطالب الرمادي من جهاز المعاون تجهيز اللاعب فنيا وبدنيا للمشاركة وتحمل ضغط المباريات المقبلة واستغلال فترة الراحة الطويلة التي تسبق مواجهة فيوتشر والتي تصل لـ12 يوما ليكون اللاعب في كامل الجاهزية لقيادة خط الوسط في باقي مباريات الدوري.

وجاءت أرقام حسام عرفات أمام المحلة كالتالي:

سجل هدفا

دقة تمريراته 84%

صنع خمس فرص

4 تسديدات

استعاد الكرة 5 مرات

فاز بثنائيات أرضية 4 مرات