شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن غياب خالد عبدالفتاح أسبوعاً لإصابته فى الرباط الداخلي للركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق ، خضع لإجراء أشعة رنين مغناطيسي على الركبة اليوم بعد شكواه من آلام بها، وأثبت الأشعة إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة، يغيب على أثرها لمدة أسبوع يعودها بعدها للتدريبات الجماعية.

ويلتقى الأهلي في السابعة من مساء اليوم مع فريق الداخلية في المباراة التي تقام على استاد الأهلي بالسلام، في إطار مباريات الأسبوع العشرين لمسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته أمس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، إلى جانب فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.