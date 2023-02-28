شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب الصالات والسعودية فى بطولة تايلاند الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل منتخب مصر لكرة الصالات، مباراته الأولى، في بطولة تايلاند الدولية، في مواجهة السعودية يوم الخميس المقبل وذلك في تمام الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

ووقع منتخب مصر لكرة الصالات مع السعودية وإيران في مجموعة واحدة ببطولة تايلاند الدولية لكرة الصالات التي تنطلق غدا الأربعاء بمشاركة 6 منتخبات هي مصر والسعودية وإيران في مجموعة، وتايلاند واليابان وموزمبيق في مجموعة أخرى.

واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح قائمة تضم 14 لاعبًا لخوض مباريات البطولة هم: محمود عبد الوهاب شوبير، جمال عبدالناصر، علاء عيسي دونجا، محمد سعيد لبيب، محمود فتحي تريكة، محمد طلعت فرج، محمد هاني مغربي بكار، إبراهيم السيد صلاح، محمد عبدالحميد، مصطفي عيد، أحمد عبدالقادر موزة، خالد عبدالله ماردونا، محمد جمال حداد وعبدالرحمن سيد بودي.

وأبدى هشام صالح، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات، رضاه عن المستوى الفني والبدنى الذى ظهر عليه اللاعبون خلال المعسكر المغلق الذي بدأ يوم 15 ديسمبر الجاري.

وأكد صالح أن المنتخب يضم العديد من العناصر الجديدة التس سيكون لها مستقبل كبير في كرة الصالات، خاصة بعد النزول بمعدل الأعمار السنية للمنتخب خلال مرحلة الإعداد الحالية، والوصول إلى متوسط أعمار مناسب قادر على خدمة المنتخب لسنوات مقبلة.