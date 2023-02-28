شكرا لقرائتكم خبر عن أرمينيا تنضم لقائمة المشاركين بالبطولة الأفريقية للأطباق المروحية للرماية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسنى، كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستضافة 3 مسابقات مجمعة هي (كأس رئيس الاتحاد، الجائزة الكبرى، وبطولة أفريقيا التاسعة) وذلك خلال الفترة من 2 وحتى 5 مارس.

وتقام البطولة بمشاركة أكثر من 250 رام ورامية في تلك البطولة الكبرى من 9 دول هى (إنجلترا، إيطاليا، السعودية، الإمارات، ليبيا، سوريا، لبنان، مصر البلد المضيف وأخيرا أرمينيا التي انضمت للمسابقة في وقت متأخر)، ويشارك فى هذه البطولة دول أوروبية نظرا لإنه يندرج بها بطولتى الجائزة الكبرى وكأس الرئيس تحت هذا المسمى أيضا وفقا لتأكديات حازم حسنى رئيس الإتحاد المصرى والأفريقى للعبة .

وأشار حسني، إلى أن الاتحاد المصري للرماية يعمل بكل جد لتأكيد ثقة الاتحاد الدولي والأفريقي والعربي على قدرة مصر بشأن استضافة كبرى البطولات الدولية والعالمية والأفريقية والعربية، في ظل الدعم المستمر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

وانتهت اللجان الفرعية للبطولة من كافة التجهيزات، حيث من المقرر أن تقام في اليوم الأول من البطولة (2 مارس) مسابقة كأس الرئيس، وفي اليوم الثاني، مسابقة الجائزة الكبري، وفى اليومين الرابع والخامس تقام منافسات بطولة أفريقيا التاسعة للأطباق المروحية.

وأبدى حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية عن سعادته بنجاح مصر فى استضافة منافسات البطولة العربية وأيضا بطولة كأس العالم ( بندقية - مسدس ) وذلك من خلال إشادة كافة الوفود المشاركة والذى كان من بينهم الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولى للرماية وويلى جريل سكرتير عام الاتحاد الدولى للرماية الذى حرصا على التواجد وافتتاح البطولة.

وأعرب الثنائي الدولي عن مدى سعادته بحفاوة الاستقبال إلى جانب الثقة الكبيرة لديهم فى إسناد البطولات من قبل الاتحاد الدولي للرماية لمصر من خلال قدراتها الضخمة في استضافة كافة الفاعليات الرياضية الدولية والتأكيد على سمعتها الطيبة لدى الاتحاد الدولي الذي يسند لها استضافة أكبر البطولات على مستوى العالم بكل ثقة.