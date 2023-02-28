شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة الداخلية الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، مباراة جديدة فى الدوري المصري الممتاز أمام الداخلية على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر المسابقة، وهي المباراة التي يسعى خلالها لاستعادة الانتصارات والخروج من الكبوة بعد التعادل وفقدان نقطتين في مباراة صن داونز الأخيرة، قبل خوض مباراته المؤجلة من الجولة الافتتاحية ضد القطن الكاميروني بدور المجموعات الأفريقي.
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الاهلى الداخلية كالتالى:"محمد معروف حكم ساحة، محمد عبد المجيد وأحمد عادل عبد الفتاح مساعدين، صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، خالد الغندور حكم فيديو، خالد حسين مساعد حكم فيديو".
محمد معروف حكم مباراة الاهلى والداخلية الليلة، هو حكم دولى من محافظة سيناء اكتشفه الراحل محمد حسام فى معسكر الحكام الواعدين عام 2010، يعمل أستاذا جامعيا فى كلية التربية الرياضية جامعة العريش، وهو من حكام النخبة "ب" فى الاتحاد الأفريقى.
وتعد مباراة الاهلى والداخلية هى المباراة الاولى التى يديرها محمد معروف للمارد الاحمر هذا الموسم فيما أدار ثلاثة مباريات للأهلى فى الموسم الماضى الاولى شهدت خسارة المارد الاحمر أمام غزل المحلة بهدف دون مقابل فى الجولة 19، بينما فى الثانية فاز الاهلى على الانتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى 25 يوليو 2021 بالجولة 24 للدوري ، وفى الثالثة والاخيرة فاز الاهلى على فاركو بصافرة محمد معروف بأربعة أهداف مقابل هدف فى الاول من مارس 2022 بالجولة الـ 11 لدوري الموسم الماضى.
وسبق وأدار محمد معروف 17 مباراة للنادى الاهلى منها 16 فى بطولة الدوري، فاز فى 12 مباراة وخسر مباراتين وتعادل فى مباراتين، بالإضافة إلى مباراة فى كأس مصر أمام الاتحاد فاز بها المارد الأحمر.
وجاءت الخسارة الاولى للأهلي مع صافرة محمد معروف ضد الاتحاد السكندري بأربعة مقابل ثلاثة فى الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري موسم 2018-2019.
واحتسب محمد معروف ثلاث ركلات جزاء للنادي الأهلي ولم يطرد أي لاعب من قبل للأحمر وأشهر البطاقة الصفراء 25 مرة للاعب من الأهلي.