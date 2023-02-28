شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمد معروف قبل مواجهة الداخلية الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، مباراة جديدة فى الدوري المصري الممتاز أمام الداخلية على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر المسابقة، وهي المباراة التي يسعى خلالها لاستعادة الانتصارات والخروج من الكبوة بعد التعادل وفقدان نقطتين في مباراة صن داونز الأخيرة، قبل خوض مباراته المؤجلة من الجولة الافتتاحية ضد القطن الكاميروني بدور المجموعات الأفريقي.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يحل الداخلية في المركز 15 بـ16 نقطة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم مباراة الاهلى الداخلية كالتالى:"محمد معروف حكم ساحة، محمد عبد المجيد وأحمد عادل عبد الفتاح مساعدين، صبحي العمراوي حكمًا رابعًا، خالد الغندور حكم فيديو، خالد حسين مساعد حكم فيديو".