شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يرفض 4 عروض للرحيل عن أسوان قبل نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أيمن الرمادي المدير الفني لفريق أسوان 4 عروض من أندية في الدوري المصري للرحيل عن تدريب زهرة الجنوب قبل نهاية هذا الموسم.

وتلقى الرمادي عروضا مغرية من أندية مميزة وتمتلك إمكانيات مادية وفنية كبيرة للرحيل عن أسوان في الفترة الأخيرة، كان أخرها عقب مباراة المحلة التي فاز بها أمس بهدفين مقابل هدف لكنه اصر على استكمال هذا الموسم مع الفريق الجنوبي.

ويرتبط الرمادي بعقد مع أسوان حتى نهاية الموسم، ورغم أن العلاقة بينه وبين النادي كان تسمه بفسخ التعاقد بالتراضي ليتمكن من قيادة ناد آخر في ضوء اللائحة، لكنه رفض المساومة على ذلك وقرر اكمال عقده مع الفريق الجنوبي بعد تخطي الأزمة المالية للفريق نسبيًا.

وفاز فريق أسوان على غزل المحلة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد المحلة ضمن الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وأحراز الأهداف محمد حمدى زكى "جدو" فى الدقيقة 25 وحسام عرفات في الدقيقة 69 لفريق أسوان بينما أحراز لفريق غزل المحلة النيجيري تشارلز في الدقيقة 74 .

وبهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق أسوان للنقطة 25 محتلا بيها المركز الثامن بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما توقف رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 27 محتلا المركز السابع .