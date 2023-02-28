شكرا لقرائتكم خبر عن علاء أبو القاسم: كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية تحدٍ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق النجم الأولمبي علاء الدين أبو القاسم لاعب المنتخب الوطني والمدير الرياضي للاتحاد المصري للسلاح، على النتيجة التي حققها المنتخب المصري ببطولة كأس العالم لسلاح الشيش التي أقيمت في صالات نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة ما بين 23 وحتى 26 فبراير الجاري.

وأحرز أبو القاسم المركز السادس في منافسات الفردي فيما حقق المنتخب المصري المركز السابع في منافسات الفرق.

قال علاء أبو القاسم صاحب فضية أولمبياد لندن 2012: ”تعتبر بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بمصر ذات أهمية كبرى، حيث تستضيفها مصر كل عام، وكانت تحدٍ كبير لنا هذا العام لإقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة، وبالفعل نجحت البطولة وخرجت بشكل جيد”.

وأضاف: ”استطاع الاتحاد المصري للسلاح تحقيق طفرة على مستوى التنظيم خلال الأعوام الماضية، لذلك لم يكن بغريب علينا نجاحه في إقامة البطولة بالعاصمة الإدارية، كانت البطولة متميزة، أما على المستوى الفني فقد حققنا نتيجة أفضل من العام الماضي، حيث استطعت التأهل لدور الثمانية وتحقيق المركز السادس".

وتابع: ”على مستوى الفرق لم نحقق النتيجة التي كنا نريدها حيث احرزنا المركز السابع، لا أقوم بوضع أعذار، ولكن كان بعض اللاعبين عائدون من دولة غانا ببطولة إفريقيا ، كنا نقوم بتجهيز أكثر من فريق في جميع الأعمار السنية”.

واختتم: ”في البطولة العربية تم الاستعانة بـ عبدالرحمن حفور صاحب الـ 22 عامًا، كما شارك كلًا من سهيل نوار صاحب الـ 18 عامًا وسيف الغايش في بطولة إفريقيا، وفي هذه البطولة قررنا مشاركة اللاعب عبدالرحمن طلبة صاحب الـ 16 عامًا، في كأس العالم لسلاح الشيش، حيث ان هدفنا هو بناء جيل جديد، على قدر التحدي في أولمبياد باريس 2024”.