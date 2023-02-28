شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقات السلة تحدد 17 أبريل موعدا لنصف نهائى كأس مصر للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة موعد مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر للسيدات والتى تحدد لها يوم 17 إبريل القادم.

وصعد لنصف النهائي فرق كل من الجزيرة والأهلى وسبورتنج بالإضافة إلى هليوبوليس، حيث يلتقى فى نصف النهائي الجزيرة مع سبورتنج والأهلى مع هليوبوليس.

وكان الأهلى توج ببطولة دورى المرتبط على حساب سبورتينج فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الشهر قبل الماضى.

وتقام اليوم منافسات الجولة العاشرة من بطولة دورى السوبر لسيدات كرة السلة، حيث تقام 4 مباريات، على رأسها الأهلى مع الزمالك.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك، والبنك الأهلى مع الاتحاد السكندرى، والطيران مع الجزيرة، وسبورتنج مع سموحة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد انطلق بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 13 مارس الجارى.