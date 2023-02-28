الامارات | إصابة قلب دفاع تشيلسي تياغو سيلفا بعد ضربة توتنهام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض تشلسي لضربة أخرى يضيفها الى معاناته في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، وذلك بعد كشفه عن إصابة قلب دفاعه البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا في أربطة الركبة تعرض لها الأحد في الخسارة أمام الجار اللندني توتنهام صفر-2 في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واضطر ابن الـ38 عاماً الى ترك أرضية الملعب في الشوط الأول من المباراة التي مني فيها تشلسي بهزيمة ثالثة توالياً، بعد أولى أمام بوروسيا دورتموند الألماني (صفر-1) في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال وثانية أمام ساوثمبتون (صفر-1) في الدوري الممتاز، ضمن سلسلة من ست مباريات متتالية من دون انتصار في جميع المسابقات.

ولم يكشف تشلسي عن الفترة التي يحتاج اليها سيلفا للتعافي من الإصابة، لكن غيابه سيزيد محن المدرب غراهام بوتر الذي يجد نفسه تحت ضغط هائل بعد فوزين فقط في آخر 15 مباراة في جميع المسابقات.

وقال النادي اللندني في بيان الثلاثاء: "أكدت نتائج الفحص إصابة تياغو في أربطة الركبة وسيعمل الآن عن كثب مع القسم الطبي في النادي خلال فترة إعادة تأهيله من أجل العودة الى الملاعب في أسرع وقت ممكن".

وغاب سيلفا عن ثلاث مباريات فقط في الدوري الممتاز هذا الموسم.

ورغم الانفاق المفرط مطلع العام، اكتفى تشلسي بتسجيل هدف واحد في آخر ست مباريات في جميع المسابقات وفشل في تحقيق أي انتصار في آخر خمس مواجهات في الدوري (ثلاثة تعادلات وهزيمتان)، ليتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز العاشر.