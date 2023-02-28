بعد شكوى الأهلي.. شوبير يكشف عن عقوبات «الكاف» المتوقعة ضد الهلال السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل عقوبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ضد نادي الهلال السوداني، بسبب الشكوى التي تقدم بها الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بشكوى رسمية ضد الهلال السوداني، على خلفية أحداث مباراة الفريقين الأخيرة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت بالسودان، وانتهت لصالح الفريق السوداني بهدف نظيف.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء، إن هناك اجتماع للجنة الانضباط للكاف اليوم، لمناقشة العديد من الأمور على رأسها شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني.

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن العقوبة التي سيتم اتخاذها ضد الهلال ستكون "عبارة عن غرامة مالية بجانب تحذير من الكاف بعدم تكرار مثل هذه الأمور."

وأشار شوبير إلى أن الفريق السوداني يلعب بدون جمهور، بسبب قرار كاف السابق بشأن ملعب الهلال.