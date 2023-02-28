شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يضع برنامجا لتجهيز محمود متولى من شد العضلة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى برنامج علاجى لمحمود متولى مدافع الفريق للتعافى من الإصابة التى تعرض لها بشد فى العضلة الخلفية خلال مباراة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا والتى تعادل فيها المارد الأحمر مع بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق.

ولم يستكمل محمود متولى المباراة وشارك ياسر إبراهيم بدلا منه فيما فضل الجهاز الطبى إستبعاد اللاعب من مباراة الداخلية بالدوري المصري الليلة.

وتبدو فرص لحاق محمود متولى بمباراة الأهلى مع القطن الكاميرونى المقرر لها السبت المقبل ضئيلة للغاية بسبب الإصابة.

ويستضيف فريق الأهلى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز فى ثلاثة مواجهات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.