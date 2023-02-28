مباريات فيوتشر بالكونفدرالية على مائدة حمزة الجمل فى الإسماعيلى

القاهرة - سامية سيد - يعكف حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات فريق فيوتشر سواء المحلية أو الأفريقية ببطولة الكونفدرالية للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته الجمعة المقبلة على ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

ويأمل حمزة الجمل فى تحقيق الفوز فى أول مباراة يقودها فنياً للدراويش بعد توليه المسئولية خلفاً لأحمد حسام ميدو.

وهدد حمزة الجمل لاعبيه بتوقيع عقوبات مشددة حال زيادة وزن أى لاعب، حيث يخضعون لقياسات وزن مستمرة تمهيداً لاستعادتهم الفورمة الفنية والبدنية لتصحيح مسار الدراويش بجدول الدوري.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي من القناة بهدفين نظيفين خلال المباراة الودية الأولى للفريق تحت قيادة الجهاز الفني الجديد الذي يترأسه حمزة الجمل.

وحرص الجهاز الفني للدراويش على تجربة أغلب عناصر الفريق من أجل الوقوف على مستواهم تمهيدًا لتحديد العناصر التي سيتم الاعتماد على جهودهم خلال المنافسات الرسمية.

تأكد غياب عماد حمدي لاعب وسط الإسماعيلي عن مواجهة فيوتشر نتيجة تراكم البطاقات ، وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء غزل المحلة أمس والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.