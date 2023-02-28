شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على الداخلية فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، مباراة جديدة فى الدوري المصري الممتاز أمام الداخلية على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر المسابقة، وهي المباراة التي يسعى خلالها لاستعادة الانتصارات والخروج من الكبوة بعد التعادل وفقدان نقطتين في مباراة صن داونز الأخيرة، قبل خوض مباراته المؤجلة من الجولة الافتتاحية ضد القطن الكاميروني بدور المجموعات الأفريقي.

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للداخلية 3.98 مليون يورو.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الأهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.