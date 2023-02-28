شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصري قبل لقاءات الجولة الـ"20" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم الثلاثاء منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة على رأسها مباراة الزمالك وبيراميدز ومباراة الاهلى والداخلية.

نجح مابوبولو، لاعب الاتحاد السكندري، في تصدر جدول هدافي الدوري المصري برصيد 9 أهداف، بعد تسجيله هاتريك في مباراة فريقه وطلائع الجيش ليقود زعيم الثغر للفوز بالمباراة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما استمر في المركز الثاني كل من: أحمد الشيخ لاعب غزل المحلة، وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، برصيد 8 أهداف.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الاهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الأهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الاهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

ترتيب هدافى الدوري المصري



هدافى الدوري

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