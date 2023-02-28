شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى يضع برنامجا لتجهيز طومسون وأوموت لدعم سلة الأهلى فى بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق كرة السلة بالنادى الأهلى بقيادة الإسباني أوجستي بوش وضع برنامج إعداد للثنائى الأمريكي مايكل طومسون، ولاعب منتخب جنوب السودان أنونوا أوموت الوفدان الجدد للقلعة الحمراء من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق اللقب.

وقال خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، إنه تم الاتفاق على ضم الأمريكي مايكل طومسون، ولاعب منتخب جنوب السودان أنونوا أوموت، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالنادي، خلال مشاركته في بطولة إفريقيا «BAL».

وجاء النادي الأهلي على رأس مجموعة تضم إلى جانبه فرق: كاب تاون الجنوب إفريقي، وسيتي أوليرس الأوغندي، وفيروفياريو دا بيرا الموزمبيقي، وبترو دي لواندا الأنجولي، وسلاك الغيني.

ومن المقرر أن تنطلق تصفيات مجموعة الأهلي يوم 26 أبريل المقبل، وتنتهي يوم 6 مايو، وتقام في مصر، على أن تقام النهائيات يوم 21 مايو وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه في رواندا.