شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يهنأ كريستو بعد التألق مع نسور قرطاج فى كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على تهنئة التونسى محمد الضاوى كريستو لاعب الفريق بتأهل منتخب بلاده لربع نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً والمقامة فى مصر. كولر طالب لاعبه المتميز بالاستمرار فى التألق ليستطيع حجز مكان أساسى فى تشكيلة الأهلى بعد نهاية مهمته مع منتخب بلاده. قاد محمد الضاوي كريستو منتخب تونس للشباب تحت 20 عاما للصعود لربع نهائي أمم إفريقيا بالفوز على زامبيا بهدفين مقابل هدف واحد. وسجل كريستو هدف تونس الثاني في الدقيقة 59 بعد أن تسلم كرة عرضية من جبريل عثمان ليراوغ ظهير زامبيا ويسدد يسارية صاروخية من داخل منطقة الجزاء تسكن الشباك. وحصد كريستو أيضا جائزة رجل المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي. وانضم كريستو للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من النجم الساحلي التونسي.