شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يصحح أخطاء لاعبى الطلائع ويبحث عن حلول لأزمة الـ30 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف عماد النحاس المدير الفنى لطلائع الجيش، خلال الأيام المقبلة، على تصحيح الأخطاء والسلبيات التى ظهرت بالفريق مؤخراً، من أجل تصحيحها لعدم تكرارها فى المباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى من أجل تحسين ترتيب الطلائع بجدول مسابقة الدورى.

ويسعى النحاس لإيقاف مسلسل الأخطاء الدفاعية فى الفريق والتى كانت سبباً فى اهتزاز شباك الطلائع بـ30 هدفا فى 20 مباراة، ما تسبب فى خسارة نقاط مباريات كانت فى المتناول لولا الهفوات الدفاعية.

ويستعد الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء الاثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدورى برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفا.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا كبيرًا على حساب منافسه طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري ، وأقيمت مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة ضمن لقاءات الجولة الـ20 من المسابقة المحلية.