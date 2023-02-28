موعد مباراة الأهلى والداخلية فى الدورى والقناة الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - تستكمل، اليوم الثلاثاء، منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة على رأسها مباراة الزمالك وبيراميدز ومباراة الأهلى والداخلية.

موعد مباراة الأهلى والداخلية بالدورى موعد مباراة الأهلى والداخلية بالدورى يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية بالدورى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية

فاز الأهلى على أسوان بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بمسابقة الدورى فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وتبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.75 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للداخلية 3.98 مليون يورو.

التقى فريق الأهلى والداخلية فى 16 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة بواقع ( 14 بالدوري + 2 بكأس مصر)، حقق الأحمر 12 انتصار مقابل فوزين للداخلية وانتهت مباراتين بالتعادل، وسجل هجوم الأهلى 33 هدفا بينما سجل هجوم الداخلية تسعة أهداف فقط.

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، ويعد الفوز برباعية دون رد هو أكبر فوز للأهلى على الداخلية.

قاد كولر الأهلى فى 26 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 45 هدفا وتلقت شباكه 18 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.