الامارات | محمد صلاح يصدم الجمهور باختيارات غير متوقعة في جائزة أفضل لاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صدم محمد صلاح جمهوره باختياراته في جائزة أفضل لاعب في العالم التي أقيمت أمس وشهدت فوز الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، النقاب رسميا عبر موقعه الرسمي، عن تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية للمرشحين ضمن جوائز "الأفضل" للأفضل في العالم عام 2022.

وفاز ميسي بجائزة أفضل لاعب في العالم، بعدما قاد منتخب بلاده للفوز في كأس العالم قطر 2022، إلى جانب الفوز بلقبين مع فريقه باريس سان جيرمان.

وكشف الاتحاد الدولي عن تصويت عبر موقعه الرسمي، والمفاجأة كانت في اختيار محمد صلاح باعتباره قائد منتخب مصر حيث منح صوته لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في المركز الأول، أي أنه لم يعطي صوته إلى ميسي الذي كان قد صرح من قبل أنه من عشاق اللاعب وفريق برشلونة.

والمفاجأة الثانية هي أن محمد صلاح أعطى المركز الثاني لغريمه التقليدي في الدوري الإنجليزي كيفين دي بروين لاعب وسط ميدان مانشستر سيتي، والذي دائماً ما ينافس صلاح على الجوائز الفردية في الدوري الإنجليزي، فيما وضع المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب في المركز الثالث.

محمد صلاح لم ينظر إلى كأس العالم ووصول ميسي ومبابي إلى المباراة النهائية وفوزهما بلقبي أفضل لاعب في كأس العالم وهداف البطولة، بينما نظر إلى أشرف حكيمي لما قدمه مع منتخب المغرب وقيادته للأسود للوصول إلى مربع الذهب في البطولة.



اختيارات محمد صلاح في جوائز "الأفضل" 2022: 1 فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل 2 كيفين دي بروين مانشستر سيتي بلجيكا 3 أشرف حكيمي باريس سان جيرمان المغرب.