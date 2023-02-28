الليلة.. الأهلي يسعى لمصالحة جماهيره أمام الداخلية في الدوري.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والغيابات

الشارقة - اميمة ياسر -

يلتقي الأهلي مع فريق الداخلية مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "الأهلي وي السلام"، ضمن منافسات الجولة العشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 1".

ويدخل الأهلي مواجهة الداخلية وهو متربع على قمة الدوري برصيد 40 نقطة، وله مباراتين مؤجلتين بسبب ارتباطه ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب مطلع الشهر الجارى.

وكان المارد الاحمر حقق الفوز على أسوان في آخر مباراة له بالدوري، ويطمح لمواصلة الانتصارات لاستمرار التربع على صدارة الترتيب من أجل مواصلة مشواره نحو تحقيق اللقب الغائب عن دولاب البطولات في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي الزمالك.

ويطمح المدرب السويسري، مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، في العودة للانتصارات سريعا بعد التعادل الإيجابي أمام صن داونز في دور المجموعات الأفريقي وتأزم موقف الفريق الأحمر في المجموعة.

في المقابل، يعاني الداخلية بقيادة علاء عبدالعال بشكل كبير هذا الموسم بعد سلسلة من النتائج السيئة، حيث يدخل المباراة في المركز الخامس عشر بعد خسارة من الاتحاد السكندري ويأمل فى الخروج بنتيجة إيجابية أمام المارد الأحمر تساعده في الهروب من مناطق المنافسة على الهبوط.

الغيابات

ذكرت وسائل إعلامية أن برونو سافيو اكتفى بتدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي الرئيسي وبالتالي سيغيب عن مباراة الأهلي ضد الداخلية في الدوري.

وتأكد غياب الثلاثي محمود متولي وأحمد عبد القادر إضافة إلى حسين الشحات ومحمد عبدالمنعم عن مباراة الأهلي ضد الداخلية بسبب الإصابة.

كما يتواصل غياب لاعب الوسط عمرو السولية عن الأهلي ضد الداخلية بسبب معاناته من إصابة في السمانة، وخوضه مران منفرد اليوم وليس ضمن المجموعة.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي مواجهة الداخلية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: محمد أشرف ، ياسر ابراهيم ، خالد عبد الفتاح ، محمد هاني .

خط الوسط: مروان عطية ، اليو ديانج ، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: كهربا - محمد شريف