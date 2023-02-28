«سيعود لرئاسة الزمالك بعد 29 يوما».. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لأزمة صحية في محبسه

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حبس والده مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.

وقال أحمد مرتضى، في تصريحات لببرنامج "الريمونتادا" مع الغعلامي أحمد حسام ميدو والمذاع عبر فضائية "المحور" مساء الإثنين،: "كإبن.. ربنا يصبرنا لأن والدي ليس صغير السن، الموقف مختلف والظروف مختلفة وهذا ابتلاء من عند الله، خاصًة وأنه تعرض لارتفاع في ضغط الدم".

وأضاف أحمد مرتضى: "مرتضى منصور دخل نادي الزمالك عام 1990 وحصل على أكثر 70% من بطولات الزمالك في تاريخه، حاصل على أكثر من 17 بطولة في كرة القدم فقط، هو يحب النادي وإسعاد الجماهير، وهذا له تأثير على حياتنا معنويًا وماديًا".

وتابع: "مجلس إدارة نادي الزمالك قائم بكل تشكيله وحدة واحدة، سليمان وهدان تحدث بشكل جيد جدًا ولا يوجد أي خلافات في المجلس، وفي ظل عدم وجود مرتضى منصور كنا نحتاج إلى المناقشة والبحث".

وواصل: "لا يوجد لدينا أي مشاكل والنادي يعمل بشكل طبيعي وجيد جدًا، ونوفر لفريق الكرة كل المتطلبات".

وأكمل أحمد مرتضى: "نعيش وقتًا نحتاج فيه لكل من هو زملكاوي حقيقي، المختلفين مع مرتضى منصور أو المؤيدين له نحتاج إلى التكاتف حاليًا ولا نهد الكيان الضخم، وقادرون على سداد الالتزامات المادية".

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك: "بعد 29 يومًا سيكون مرتضى منصور متواجدًا معنا، وخلال هذا التوقيت سيظهر الزملكاوي الحقيقي، نحتاج إلى توحيد الصف حاليًا، مرتضى منصور تختلف معه أو مؤيد له هو رئيس نادي الزمالك".

وأتم أحمد مرتضى منصور: "أطمئن الجماهير والأعضاء.. الزمالك جزء من مؤسسات الدولة، وأتمنى وقوف المؤسسات كلها معه، وأشكر أولاد الزمالك الواقفين والصابرين، أرى هذا الموقف من سنة 1999 وأطلب من الناس الدعاء لمرتضى منصور".