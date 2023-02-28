موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى والقناة الناقلة

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا، استعداداته لخوض لمباراة جديدة بالدورى المصرى أمام بيراميدز، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من الدورى.

ويعقد فيريرا، المدير الفنى للزمالك، جلسات مكثفة مع رباعى الهجوم التونسى سيف الدين الجزيرى والقادم الجديد ناصر منسى ويوسف أسامة نبيه والبنينى سامسون أكينولا، من أجل الوقوف على الأخطاء التى وقعوا فيها فى الآونة الأخيرة وعلاج العقم التهديفى التى يعانى منه الفريق، حيث لم يحرز أى أهداف فى الدور الأول لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورىيستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورىيستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدزتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدزتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى المصرى، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلةالجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز فى بطولة الدوري الممتاز. مواعيد مباريات الزمالك المقبلةالجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز فى بطولة الدوري الممتاز. الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الأهلى موعدا مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.