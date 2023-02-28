شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والسيب العمانى فى نصف نهائى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة قوية أمام نظيره السيب العمانى فى إطار نصف نهائى البطولة العربية للكرة الطائرة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.



موعد مباراة الأهلى والسيب العمانى موعد مباراة الأهلى والسيب العمانى تقام مباراة الأهلى مع السيب العمانى فى تمام الساعة التاسعة مساء على صالة 2 باستاد القاهرة للبث التليفزيونى عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس.

بينما يلتقى الوكرة القطرى نظيره النصر البحرينى فى نفس الدور فى تمام الساعة الخامسة مساءا، حيث تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينها دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.