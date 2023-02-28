شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 5 أيام فى الاتحاد السكندرى بعد الفوز على الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الصربى زوران، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى اللاعبين 5 أيام راحة سلبية، تبدأ من اليوم الثلاثاء، على أن تستأنف التدريبات الجماعية يوم الأحد المقبل استعدادا لمباراة غزل المحلة فى الأسبوع 22 لمسابقة الدورى والمقرر لها يوم 16 مارس المقبل باستاد المحلة عقب تأجيل مباراة الأسبوع الـ21 أمام الأهلى لمشاركة الأخير فى البطولة الأفريقية.

ووصف زوران الفوز على الطلائع بالثمين نظرا للفوائد العديدة التى حصل عليها اللاعبون من الوصول للنقطة 36 بجدول ترتيب الدورى وتحقيق الفوز الثالث على التوالى بداية من أسوان مرورا بالداخلية ثم الطلائع ليطبق اللائحة على اللاعبين بصرف مكافأه خاصة عقب تحقيق ثلاث انتصارات متتالية.

وقال زوران، فى تصريحات صحفية، أغلقنا صفحه الطلائع وسنحصل على الراحة ثم نعود للاطمئنان على جميع اللاعبين وتجهيزهم للمباريات المقبلة، وأجرى محمد مصيلحى رئيس النادى السكندرى اتصالا هاتفيا بالجهاز الفنى واللاعبين وقدم لهم التحية على الفوز والأداء الرجولى.