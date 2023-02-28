شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الجوهرى يقود الفراعنة للتتويج بأمم أفريقيا أمام البافانا بافانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب مصر فى التتويج بلقب بطولة الأمم الأفريقية الرابعة فى تاريخ الفراعنة فى مثل هذا اليوم 28 فبراير 1998، بقيادة الراحل محمود الجوهرى، عقب الفوز على منتخب جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، فى البطولة التى أقيمت فى بوركينافاسو.

شارك فى هذه النسخة 16 منتخبا، بأربع مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، فضمت الأولى أصحاب الأرض بجانب، الكاميرون، وغينيا و الجزائر، وشملت الثانية، تونس، وائير، عانا، توجو، بينما ضمت الثالثة، أنجولا، جنوب إفريقيا، كوت ديفوار، نامبيا، بينما وقع المنتخب المصري في الرابعة إلى جانب، المغرب، زامبيا، موزمبيق

وكان المنتخب قد حل فى المركز الثانى فى المجموعة الرابعة بعد الفوز على موزمبيق بهدفين، وعلى زامبيا بأربعة أهداف نظيفة، والهزيمة أمام المغرب بهدف وحيد.

وفى الدور ربع النهائى واجه المنتخب الوطنى نظيره كوت ديفوار، وانتهى الوقت الأصلى بالتعادل بدون أهداف قبل أن تحسم ضربات الجزاء نتيجة اللقاء.

وفى الدور نصف النهائى حقق الفراعنة فوزًا كبيرًا على صاحب الأرض بهدفين دون رد، قبل أن يتوج بالبطولة الأفريقية على حساب جنوب أفريقيا "البافانا بافانا" بهدفين عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى، ليرفع حسام حسن كابتن منتخب مصر، كأس البطولة، ويحصل معها أيضا على لقب الهداف برصيد 7 أهداف مناصفة مع بنديكيت مكارثي الجنوب أفريقي.

وأصبح محمود الجوهري هو أول مصري يصعد بـ"الفراعنة" لمنصات التوويج كلاعب عام 1959، عندما فاز بالكأس الثانية كلاعب، وعام 98 كمدرب، ليحفر اسمه بأحرف من ذهب بين أساطير التدريب في العالم

ويعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية برصيد 7 ألقاب يليه الكاميرون برصيد 5 ألقاب ثم غانا برصيد 4 ألقاب ثم نيجيريا برصيد 3 ألقاب.

وكان آخر تتويج للمنتخب المصرى بلقب كأس الأمم الأفريقية فى عام 2010 بأنجولا، وللمرة الثالثة تواليا بعد 2006 بمصر و2008 بغانا.