الطلائع يجهز خالد قمر لمواجهة المصرى البورسعيدى بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الطبى لنادى طلائع الجيش، خالد قمر مهاجم الفريق للعودة للقائمة بداية من مواجهة المصرى البورسعيدى المقبلة بعد غيابه عن المباريات الأخيرة بسبب تنفيذه لبرنامج تأهيلى للتعافى من شد فى العضلة الخلفية.

ويستعد الطلائع لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء الاثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدفا.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا كبيرًا على حساب منافسه طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري ، وأقيمت مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة ضمن لقاءات الجولة الـ20 من المسابقة المحلية.