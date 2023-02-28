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شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الأهلى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الداخلية على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.
ويستعد علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية لدخول مباراته رقم 14 أمام الأهلى حيث خاض 13 مواجهة سابقة أمام المارد الأحمر وكانت البداية عام 2011.
وانتهت آخر مباراة واجه فيها علاء عبد العال الأهلى كمدير فنى لإيسترن كومبانى بالتعادل السلبى.
ويتمسك علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية بالخروج من مباراة الأهلى بنتيجة إيجايبة للخروج من عنق الزجاجة الذى يعيشه فريقه منذ بداية الموسم.
ويسعى الداخلية لتحقيق مفاجأة جديدة فى الدورى، عن طريق استغلال تراجع الأهلى فنياً وبدنياً في مبارياته الأخيرة، حيث يعاني الفريق الأمر بشكل واضح من تأثير الإجهاد وتوالي المباريات، وهو ما قد يدفع المدرب كولر لإجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق ومنح عناصر أخرى الفرصة للمشاركة في تجنب التراجع البدني.
ويعول الداخلية على تألق مدافعه محمد نجيب وحارسه أحمد طارق سليمان ومهاجمه أحمد سيد غريب.
علاء عبد العال