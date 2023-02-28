شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب علاء عبد العال أمام الأهلى قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الداخلية على استاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويستعد علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية لدخول مباراته رقم 14 أمام الأهلى حيث خاض 13 مواجهة سابقة أمام المارد الأحمر وكانت البداية عام 2011.

ولعب علاء عبد العال 10 مباريات ضد الأهلى كمدير فنى للداخلية وواحدة كمدرب للشرقية ومباراتين مع إيسترن كومبانى، واستطاع عبد العال تحقيق الفوز على المارد الأحمر مرتين فقط طوال مسيرته وكانت مع الداخلية كما تعادل ثلاثة مرات أيضاً فيما تلقى الهزيمة 8 مرات.

وانتهت آخر مباراة واجه فيها علاء عبد العال الأهلى كمدير فنى لإيسترن كومبانى بالتعادل السلبى.