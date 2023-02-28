شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام الداخلية.. طاهر وكهربا وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.
ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الداخلية مكون من :
حراسة المرمى: محمد الشناوى.
خط الدفاع: محمد أشرف ، ياسر ابراهيم ، خالد عبد الفتاح ، محمد هاني .
خط الوسط: مروان عطية ، اليو ديانج ، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر
خط الهجوم: كهربا - محمد شريف
وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورةالتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الإيجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك في الجولات الأخيرة للدوري.