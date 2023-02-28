شكرا لقرائتكم خبر عن الجبلاية تحسم تفاصيل التعاقد مع فيتور بيريرا لتولى رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى اتحاد الكرة اتفاقه مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام فى المرحلة المقبلة، بعدما تحفظ الخبير البرتغالى على الراتب الذى وضعته الجبلاية، حيث توصل الطرفان لاتفاق نهائى بشأن الراتب.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بشكل رسمي على قرار التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، خلال الجلسة التى عقدها مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخرا.

وأرسل اتحاد الكرة نسخة من العقود للحكم البرتغالي السابق للاطلاع عليها، وتمت مناقشتها بين مجلس الجبلاية وبيريرا والاتفاق على بعض البنود التى كانت محل خلافات، ومن المنتظر أن يصل الخبير البرتغالى القاهرة خلال أيام لاستلام مهام عمله رسمياً.

وسبق للبرتغالي فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، فى وقت سابق، تحويل 9 آلاف دولار للإنجليزي كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام السابق، بعد قرار تسوية مستحقاته عقب استقالته، وكان اتحاد الكرة قد اتفق مع كلاتنبرج على عدم الحصول على راتبه خلال فترة كأس العالم قبل أن يطلب الخواجة راتبه بعد العودة لمصر، لتتم تسوية ذلك بأحقيته فى الحصول على 9 آلاف دولار فقط.