شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخشى كمين الداخلية فى الدوري الممتاز.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره الداخلية فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة مثيرة كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ويحتل الأهلى المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى.

وفى المقابل، يحتل الداخلية الخامس عشر برصيد 16 نقطة بعدما خاض 19 مباراة حقق الفوز في ثلاثة مواجهات وتعادل في 7 مباريات وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 15 هدفا وتلقت شباكه 25.

وفاز الاهلى على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

وطالب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، لاعبي الفريق بالتركيز في مباراة أسوان مؤكداً على ضرورة مواصلة نغمة الانتصارات في الدوري لإستعادة الدرع الغائب عن خزائن القلعة الحمراء موسمين متتالين لاسيما أن المارد الأحمر تلقى ثلاثة هزائم في مبارياته الثلاثة الأخيرة أمام ريال مدريد برباعية مقابل هدف وأمام فلامنجو البرازيلي برباعية مقابل هدف في كأس العالم للأندية وكذلك أمام الهلال السودانى بهدف دون رد في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم تعادل مع صن دوانز بطل جنوب افريقيا بهدفين لكل فريق.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة إلتزام كل لاعب بالدور المكلف به طوال أحداث المباراة لعدم تكرار نزيف النقاط بعدما فقد الفريق 8 نقاط في الدوري المصري بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي مع سموحة ثم التعادل الايجابى مع سيراميكا والتعادل السلبى مع المصري ومن قبلهم التعادل مع فيوتشر، قبل أن يستفيق ويسترد القمة مستغلا تعثر الزمالك في الجولات الأخيرة للدوري.

وقاد كولر الأهلى فى 26 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 45 هدفا وتلقت شباكه 18 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

ويغيب عن الاهلى في مباراة اليوم كل من أكرم توفيق وكريم فؤاد وحسين الشحات بسبب الإصابة.

في المقابل ، يتمسك علاء عبد العال المدير الفني للداخلية بالخروج من مباراة الاهلى بنتيجة إيجايبة للخروج من عنق الزجاجة الذى يعيشه فريقه منذ بداية الموسم.

ويسعى الداخلية لتحقيق مفاجأة جديدة في الدوري، عن طريق إستغلال تراجع الاهلى فنياً وبدنياً في مبارياته الأخيرة ويعاني الفريق الأمر بشكل واضح من تأثير الإجهاد وتوالي المباريات، وهو ما قد يدفع المدرب كولر لإجراء بعض التعديلات على تشكيلة الفريق ومنح عناصر أخرى الفرصة للمشاركة في تجنب التراجع البدني.

ويعول الداخلية على تألق مدافعه محمد نجيب وحارسه أحمد طارق سليمان ومهاجمه أحمد سيد غريب.