لمن صوّت محمد صلاح في جوائز «ذا بيست» 2022؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رسميا عبر موقعه الإلكتروني، عن تصويت قادة ومدربي المنتخبات الوطنية للمرشحين ضمن جوائز "ذا بيست" للأفضل في العالم عام 2022.

وتوّج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة "ذا بيست" الأفضل في العالم لعام 2022.

وفاز ميسي بجائزة "الأفضل" في العالم بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين نحو اللقب الأغلى على الإطلاق، كأس العالم قطر 2022، إلى جانب الفوز بلقبين مع فريقه باريس سان جيرمان.

ووفقا لتصويت قادة المنتخبات الذي كشف عنه "فيفا" عبر موقعه الإلكتروني، فقد منح محمد صلاح، باعتباره قائد منتخب مصر، صوته لنجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور في المركز الأول.

ووضع صلاح البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط ميدان مانشستر سيتي، في المركز الثاني، كما اختار المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان ومنتخب المغرب في المركز الثالث.

اختيارت محمد صلاح في جوائز "الأفضل" 2022:

1 فينيسيوس جونيور ريال مدريد البرازيل

2 كيفين دي بروين مانشستر سيتي بلجيكا

3 أشرف حكيمي باريس سان جيرمان المغرب.