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وزارة الرياضة تحسم الجدل: هل يحق لـ مرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك بعد قضاء مدة حبسه؟

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الشارقة - اميمة ياسر -   

علّقت وزارة الشباب والرياضة على أحقية مرتضى منصور الترشح مرة أخرى لانتخابات نادي الزمالك بعد قضاء مدة حبسه.

وقال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة ، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، إن الوزارة أو الأندية ملتزمين بالقانون.

وأوضح المتحدث أن حكمًا صدر ضد رئيس نادي الزمالك مقيد للحريات، وهذا الأمر منصوص عليه نصًا في اللائحة الاسترشادية المعمول بها بنادي الزمالك.

وأضاف أن المادة 41 توضح أن العضوية تزول في حالات منها الحكم النهائي المقيد للحريات، مشيرًا إلى أن القانون واضح في هذا الشأن.

وأكد الشاذلي أنه وفقًا للائحة الاسترشادية فإن مرتضى منصور لا يحق له العودة لرئاسة نادي الزمالك، موضحًا أن الحكم الذي صدر ضد منصور هو من أزال العضوية وليست وزارة الشباب والرياضة.

وأشار محمد الشاذلي إلى أن مجلس إدارة الزمالك هو المنوط به تنفيذ الحكم الموجود باللائحة الاسترشادية وهو إزالة العضوية عن مرتضى منصور.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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