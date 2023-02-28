رمضان 2023.. تعرف على أسعار الياميش

الشارقة - اميمة ياسر -

أيام قليلة تفصلنا على شهر رمضان المبارك، حيث يتجه المواطنون لشراء ياميش رمضان، في وقت تشهد أسعار السلع ارتفاعات كبيرة.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار ياميش رمضان من خلال عدد من التجار:

3 أنواع للبلح، كالتالي:

- البلح الشعبي من 11 إلى 15 جنيها.

- البلح الوسط من 18 إلى 27 جنيها.

- البلح العالي من 27 إلى 35 جنيها.

يتم إضافة من 2 إلى 3 جنيهات على كل كيلو للبيع القطاعي.

التمور

- الوادي عبوة 800 جرام 30 جنيها للجملة و35 جنيها للقطاعي.

- سيوة عبوة 700 جرام 25 جنيها للجملة و30 جنيها للقطاعي.

قمر الدين

- قمر الدين لفة 400 جرام 12.5 جنيه للجملة و15 جنيها للقطاعي.

- قمر الدين السوري لفة وزن 400 جرام 40 جنيها للجملة تباع بـ45 جنيها للقطاعي.

تمر طبيعي القالب 350 جرام بسعر 35 جنيها.

- عرقسوس 250 جرام بسعر 20 جنيها.

- جوز الهند الكيلو 100 جنيه.

- الزبيب البلدي 80 جنيها.

- الزبيب الإيراني 110 جنيهات.

- لفة التين 50 جنيها.

- المشمشية وسط بسعر 250 جنيها للجملة و280 جنيها للقطاعي.

- قراصيا كيلو 280 جنيها.