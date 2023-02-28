الزمالك يجهز أحمد فتوح ومصطفى شلبى لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة فيريرا الثنائى أحمد فتوح ومصطفى شلبى، للانضمام لقائمة الفريق أمام بيراميدز فى الجولة العشرين للدورى المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى.

وكان فيرير قد استبعد أحمد فتوح من قائمة الزمالك أمام الترجى بداعى الإصابة وعدم وصوله لفورمة المباريات وابتعاده عن المشاركة مع الفريق طيلة الفترة الماضية وهو ما جعل فيريرا يعتمد على محمد عبد الشافى، بينما غاب مصطفى شلبى لأسباب فنية بسبب هبوط مستواه الفنى وعدم تركيزه طوال الفترة الأخيرة بالرغم من مشاركاته العديدة مع الفريق.

ويسعى فيريرا لاستعادة الإنتصارات من جديد على أمل العودة لأجواء المنافسة على بطولة الدورى أو استعادة مركز الوصافة مرة أخرى من أجل المشاركة بدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز وفيوتشر، بالإضافة لتحقيق الفوز من جديد على الفريق السماوى الذى نجح مؤخرا فى الفوز على القلعة البيضاء فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر والتأهل لنهائى البطولة وهو ما أحرج البروف أمام الجماهير البيضاء التى كانت تمنى النفس بالوصول لنهائى الكأس وحصد البطولة المفضلة لهم مؤخرا.