شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواجه البنك الأهلى للهروب من قاع جدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، فريق البنك الأهلى باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى مواجهة قوية ضمن منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، حيث حقق سيراميكا فوزا كبيرا على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى آخر مواجهة بالدورى، فيما تعادل البنك الأهلى مع سموحة بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية.

ويسعى التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، لمواصلة تصحيح الطريق وتحقيق الفوز الثانى على التوالى، وحذر اللاعبين من صحوة البنك الأهلى وأكد لهم أن المباراة ستكون صعبة بسبب موقف المنافس الذى يقع فى مؤخرة الدورى، مطالبا باستغلال كل الفرص المتاحة للتسجيل من أجل حصد الثلاث نقاط.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، جمعها من 18 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الزمالك، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتذوق الهزيمة في 7 مواجهات، وأحرز لاعبو سيراميكا 23 هدفاً واستقبلت شباكه 22 هدفاً آخر.

وفى المقابل، طالب اليونانى بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق البنك الأهلى، اللاعبين بمواصلة الأداء المميز وتحقيق الفوز أمام سيراميكا، وبذل أقصى جهد خلال المباريات المقبلة من أجل إبعاد الفريق عن المركز الأخير، وحذر من خطورة أحمد ياسر ريان ومحمد إبراهيم، وطالب بفرض رقابة لصيقة عليهم وإبعادهم عن مرمى الفريق.

ويحتل فريق البنك الأخير المركز الثامن عشر والأخير في جدول المسابقة برصيد 14 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل في 8 لقاءات وتذوق الهزيمة في 9 مواجهات، وأحرز لاعبو البنك الاهلى 19 هدفاً واستقبلت شباكه 28 هدفاً آخر.