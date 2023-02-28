شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس إيقاف عبد الرحمن رشدان مدافع منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدرس اتحاد الكرة إيقاف اللاعب عبد الرحمن رشدان، مدافع الأهلي ومنتخب الشباب، ويأتي ذلك على خلفية ما فعله اللاعب تجاه الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، عقب مباراة السنغال الأخيرة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب؛ بسبب خروجه من قائمة المباراة، حيث وجه سبابا للجهاز الفني عقب المباراة.

وودع منتخب الشباب بطولة أمم أفريقيا للشباب بعد خسارته برباعية أمام السنغال، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع موزمبيق فى الجولة الأولى.

وفي السياق ذاته، قال إيهاب جلال، مدرب حراس مرمى منتخب الشباب بطولة أفريقيا، تختلف تماما عن البطولة العربية من حيث القوة، واللاعبون دخلوا البطولة متأخر، خاصة أن المنتخب لم يخض مباريات كثيرة للتحضير قبل بداية البطولة.

وأضاف مدرب حراس مرمى المنتخب: "معظم منتخبات أفريقيا يتواجد فيها لاعبون أكبر من السن المعتاد عليه البطولة فحارس مرمى السنغال يظهر عليه أنه "مسنن" وكذلك اللاعب رقم 3 في نيجيريا يظهر عليه أنه كبير في السن، ولاعبون آخرون من نيجيريا كذلك، وشدد على أن لاعبي المنتخب المصري لم يدخلوا البطولة بكامل تركيزهم، وكان ذلك سببا في تلقي المنتخب الكثير من الهزائم والخروج من البطولة".

وتابع: "مباراة موزمبيق كانت في المتناول وتحقيق الفوز كان أمرا سهلا جدا، لكن عدم التركيز وتوابع الهزائم بالطبع لها تأثير على اللاعبين، وكان هناك دعم كبير من مجلس اتحاد الكرة، مثل حازم إمام ومحمد بركات وأبو الوفا".

واستطرد: "كنا نأمل أن نقدم بطولة مميزة خاصة أنها على أرضنا وفي تواجد جمهورنا، لكن دخول البطولة متأخرا من حيث التحضير وعدم خوض مباريات قوية قبل البطولة كلفنا الخروج من دور المجموعات".

وكشف إيهاب جلال، أن الوقت كان ضيقا والخبرة الأفريقية كانت فارقة مع اللاعبين، وقال: "لعبنا وديات، لكن الرسمي غير الودي، واللاعب المصري يدخل في الأجواء الرسمية غير الودية، والسنغال ونيجيريا فريقان قويان للغاية، ولم يقصر أحد من اللاعبين".

وأضاف: "أول هدف في مباراة السنغال شعرت بأن المباراة انتهت، السنغال فريق ثقيل وتشعر بأنك تواجه فريقا أول وليس شباب، أعتقد أنهم سيحصدون اللقب".

وتابع: "محمود جابر اسم كبير ودرب في أندية كبيرة بمصر وبالخارج مقنع جدا للاعبين، وكرم مرسي المدرب المساعد أيضا كان لاعبا كبيرا".

واستطرد: "قناعة اللاعبين بالمدرب غير مرتبطة باسم كبير، الأجيال مختلفة عن الأجيال السابقة، وأنا مقتنع جدا بحراس المرمى".

وأردف: "مخلوف وأحمد نادر وكريم نبيل الحراس الثلاثة معي منذ عامين، مخلوف يلعب في الأهلي وذهب معهم لكأس العالم ونادر لعب بالبطولة العربية".

وواصل حديثه قائلا: "اختيار من يلعب يكون بالتشاور لكنه في النهاية قرار محمود جابر، وبالنسبة لي الحارسان مثل بعضهما".

واختتم جلال حديثه قائلا: "مخلوف قدم مباراة جيدة للغاية، وتعامل بشكل جيد وكان لديه ثبات باللقاء الأول، في المباراة الثانية كان الهدف صعبا للغاية، أما مباراة السنغال كانت بها أخطاء من جميع اللاعبين".