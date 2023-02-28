شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الزمالك فى دورى سوبر سيدات السلة.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم منافسات الجولة العاشرة من بطولة دورى السوبر لسيدات كرة السلة ، حيث تقام 4مباريات، على رأسها الأهلى مع الزمالك.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك، والبنك الأهلى مع الاتحاد السكندرى، والطيران مع الجزيرة، وسبورتنج مع سموحة.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد السلة برئاسة أحمد كامل عن موعد انطلق بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة، والتي تقام في الفترة من 9 إلى 13 مارس الجارى.

ووفقا للجدول الذى تم إعلانه فيقع الأهلى و الزمالك في المجموعة الثالثة بجانب كلا من: سموحة و الشمس و دجلة أكتوبر2 والأقصر.

ويلتقى الأهلى مع الزمالك في الجولة الرابعة من البطولة المقرر لها يوم 12 مارس، بطنطا بالغربية.