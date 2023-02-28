شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا، استعداداته لخوض لمباراة جديدة بالدوري المصري أمام بيراميدز، بحثاً عن مواصلة الانتصارات بالمسابقة المحلية بعد الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الأخيرة من الدوري.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز بالدوري المصري، فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز فى بطولة الدوري الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.