شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن مباراة الأهلى والداخلية اليوم الثلاثاء 28 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الداخلية على استاد الاهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة.

نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية في الدوري

فاز الأهلى على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.

الأهلى يتفوق على الداخلية في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للداخلية 3.98 مليون يورو.

16 مباراة جمعت الأهلى مع الداخلية

التقى فريق الاهلى والداخلية في 16 مباراة سابقة قبل لقاء الليلة بواقع ( 14 بالدوري + 2 بكأس مصر)، حقق الأحمر 12 انتصار مقابل فوزين للداخلية وانتهت مباراتين بالتعادل ، وسجل هجوم الأهلى 33 هدف بينما سجل هجوم الداخلية تسعة أهداف فقط.

أول مباراة وآخر لقاء بين الأهلى والداخلية

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، ويعد الفوز برباعية دون رد هو أكبر فوز للأهلى على الداخلية.

أرقام كولر مع الأهلى

قاد كولر الأهلى فى 26 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 45 هدفا وتلقت شباكه 18 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.