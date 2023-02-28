شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تفوتك عن مباراة الأهلى والداخلية اليوم الثلاثاء 28 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
نتيجة آخر ظهور للأهلى والداخلية في الدوري
فاز الأهلى على أسوان بثلاثية دون رد في آخر ظهور بمسابقة الدوري فيما خسر الداخلية من الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف في الجولة التاسعة عشرة للمسابقة.
الأهلى يتفوق على الداخلية في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية لفريق الأهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للداخلية 3.98 مليون يورو.
16 مباراة جمعت الأهلى مع الداخلية
أول مباراة وآخر لقاء بين الأهلى والداخلية
انتهت أول مباراة جمعت الأهلى والداخلية بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز المارد الأحمر برباعية مقابل هدف، ويعد الفوز برباعية دون رد هو أكبر فوز للأهلى على الداخلية.
أرقام كولر مع الأهلى
قاد كولر الأهلى فى 26 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 5 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 45 هدفا وتلقت شباكه 18 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.