شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يبحث عن تحسين المسار أمام المصرى فى الدورى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث فريق إنبى فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، تعديل المسار عندما يستضيف فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم.

يدخل الفريقان بحثا عن الفوز، حيث تعادل إنبى مع طلائع الجيش سلبيا فى الجولة الماضية، وتعادل المصرى البوسعيدى مع بيراميدز أيضا سلبيا فى نفس الجولة.

وعكف تامر مصطفى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، على تصحيح أخطاء لاعبى الفريق البترولى التي وقعوا فيها في مباراة طلائع الجيش الماضية، من أجل تفاديها في لقاء المصرى، وطالب لاعبى إنبى بتصحيح المسار أمام المصرى، من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين موقف إنبى في ترتيب جدول الدورى.

ويحتل إنبى المركز الرابع عشر في جدول المسابقة برصيد 17 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وتذوق الهزيمة في 10 مواجهات، وأحرز لاعبو إنبى 16 هدفا واستقبلت شباكه 26 هدفا آخر.

فى المقابل، استعان الجهاز الفني بالنادي المصري بقيادة حسام حسن، بالمباريات السابقة لفريق إنبي بالدوري، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق البترولي قبل مواجهة اليوم، وحذر حسام حسن من مواصلة التفريط فى النقاط وطالبهم باستغلال الفرص وتسجيل الأهداف من أجل التقدم فى جدول الدورى.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 22، وإجمالاً خاض المصري 19 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.