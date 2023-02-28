شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعقد جلسات مكثفة مع المهاجمين لعلاج العقم التهديفى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد فيريرا، المدير الفنى للزمالك، جلسات مكثفة مع رباعى الهجوم التونسى سيف الدين الجزيرى والقادم الجديد ناصر منسى ويوسف أسامة نبيه والبنينى سامسون أكينولا، من أجل الوقوف على الأخطاء التى وقعوا فيها فى الآونة الأخيرة وعلاج العقم التهديفى التى يعانى منه الفريق، حيث لم يحرز أى أهداف فى الدور الأول لدور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا، وهو ما أدى إلى تقهقر ترتيب الفريق وابتعاده عن المركزين الأول والثانى للمجموعة، وأصبح مهددا من الخروج من دور المجموعات للبطولة.

ويلتقى الزمالك مع بيراميدز يوم الجمعة المقبل فى الجولة الـ20 للدورى يوم الجمعة المقبل باستاد الدفاع الجوى.

ويدرس فيريرا الاعتماد على ناصر منسى فى الجانب الهجومى بدلا من سيف الجزيرى فى مباراة بيراميدز، خاصة أن اللاعب كان هداف فريقه السابق البنك الأهلى فى الدورى الممتاز ويجيد اللعب فى المباريات المحلية.

من ناحية أخرى يجرى فيريرا تعديلات جذرية فى تشكيلة الفريق أمام بيراميدز من أجل استعادة الانتصارات من جديد على أمل العودة لأجواء المنافسة على بطولة الدورى أو استعادة مركز الوصافة مرة أخرى من أجل المشاركة بدورى أبطال أفريقيا فى الموسم المقبل فى ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز وفيوتشر، بالإضافة إلى تحقيق الفوز من جديد على الفريق السماوى الذى نجح مؤخرا فى الفوز على القلعة البيضاء فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر والتأهل لنهائى البطولة، وهو ما أحرج البروف أمام الجماهير البيضاء التى كانت تمنى النفس بالوصول لنهائى الكأس وحصد البطولة المفضلة لهم مؤخرا .