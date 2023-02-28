شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فاركو بقيادة طارق العشري استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها السادسة مساء غد، الأربعاء، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدورى المصرى.

ويخوض فاركو مرانه الأخير على ملعبه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب، ثم يعلن طارق العشرى قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

ويستعيد فريق فاركو جهود لاعبه جابر كامل الظهير الأيسر للفريق في مباراة المقاولون العرب بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب جابر كامل عن صفوف فاركو فى مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف، وتعرض اللاعب للطرد فى مباراة البنك الأهلى التي فاز بها فاركو بهدف دون رد.

وعكف طارق العشرى، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه فى مباراة حرس الحدود، التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى المصرى، وذلك لعدم تكرارها فى مباراة مباراة المقاولون العرب.

وجاء تعادل فاركو مع حرس الحدود ليوقف سلسلة الانتصارات التى حققها العشرى منذ توليه المسئولية الفنية للفريق البرتقالى خلفاً لإيهاب جلال.

ففى المباراة الأولى لـ طارق العشرى مع فاركو، فاز على المصرى البورسعيدى بثنائية مقابل هدف ثم حقق فاركو الفوز على الزمالك، بثلاثية دون رد في المباراة الماضية، التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة ثم حقق فوزه الثالث على البنك الاهلى بهدف دون رد في الأسبوع الثامن عشر قبل أن يتعادل مع حرس الحدود.

ويحتل فاركو المركز الثامن فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 23 نقطة بعدما لعب 19 مباراة حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 17 هدفا.