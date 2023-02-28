شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب بسرعة تجهيز الكرتى والشيبى.. ويحذر من انتفاضة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جايمى باتشكيو، المدير الفنى لبيراميدز، من الجهاز الطبي، سرعة تجهيز كل من المغربي وليد الكرتي ومحمد الشيبي، نظرا للحاجة إليهما في الفترة المقبلة، وقبل مواجهة الزمالك، خاصة أن باتشيكو يعتمد على الثنائي بشكل أساسي.

حذر باتشيكو لاعبي فريقه من رغبة الزمالك في تحقيق الفوز ومصالحة جماهيرهم، خاصة بعد الخسارة من الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا، مشددا على أن لا تكون تلك المصالحة على حساب بيراميدز، وعلى لاعبي فريقه استغلال الاندفاع الهجومي الذي سيبدأ به الفارس الأبيض وتسجيل الأهداف بالأخطاء التي سيرتكبها خط الدفاع.