محمد معروف حكما لمباراة الأهلى والداخلية فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن اختيار طاقم حكام مباراة الأهلي والداخلية بقيادة محمد معروف، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

ويدير مباراة الأهلي والداخلية، طاقم تحكيم يضم كلا من:

حكم ساحة: محمد معروف.

مساعد أول: محمد عبد المجيد.

مساعد ثاني: أحمد عادل عبد الفتاح.

حكم رابع: صبحي العمراوي.

حكم الفيديو: خالد الغندور.

مساعد حكم الفيديو: خالد حسين.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة الداخلية، التي تجمع الفريقين غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، إلى جانب فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

ويخوض الفريق مواجهة الداخلية، وهو يتصدر ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 40 نقطة.