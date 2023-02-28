شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والداخلية اليوم الثلاثاء 28 / 2 / 2023 فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر اليوم، الثلاثاء، مباراة جديدة فى الدوري المصري الممتاز أمام الداخلية على ملعب الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الـ20 من عمر المسابقة، وهي المباراة التي يسعى خلالها لاستعادة الانتصارات والخروج من الكبوة بعد التعادل وفقدان نقطتين في مباراة صن داونز الأخيرة، قبل خوض مباراته المؤجلة من الجولة الافتتاحية ضد القطن الكاميروني بدور المجموعات الأفريقي.

موعد مباراة الاهلى والداخلية بالدوري

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

نتيجة آخر ظهور للأهلى فى الدوري

وفاز الأهلى على أسوان بثلاثة أهداف دون رد عصر الثلاثاء بالجولة التاسعة عشرة للمسابقة، وسجل ثلاثية المارد الأحمر كهربا وأحمد عبد القادر ومجدى أفشة.

موقف الأهلى فى جدول الدوري

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبوه 29 هدفا وتلقت شباكه خمسة أهداف، ولا يزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والإسماعيلى لمشاركته فى كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والداخلية

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والداخلية بالدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.