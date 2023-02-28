شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز أحمد بلحاج للاعتماد عليه أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، المغربى أحمد بلحاج، صانع ألعاب الفريق الجديد، من أجل الإعتماد عليه بشكل أساسى فى الجبهة اليسرى بجانب اللاعبين المتواجدين سيف جعفر ومصطفى شلبى وإبراهيما نداى.

كان مسئولو الزمالك قد تعاقدوا مع بلحاج خلال فترة الانتقالات الشتوية قادما من أسوان إلا أن الصفقة توقفت بسبب أزمة القيد بين الزمالك ومسئولى اتحاد الكرة حتى تم حل الأزمة الأسبوع الماضى، وتم تسجيل اللاعب فى سجلات النادى، وشارك فى عدد من الدقائق فى مباراة الفريق أمام الترجى التونسى فى الجولة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا والتى خسرها الفريق الأبيض بهدفين نظيفين.

ويأمل فيريرا أن يجد ضالته فى أحمد بلحاج من أجل الإعتماد عليه فى الجبهة اليسرى، بعد فشل جميع اللاعبين الذين شاركوا فى نفس المركز منذ رحيل إمام عاشور، ويبحث المدرب البرتغالى عن بديل جيد من أجل مشاركته بشكل أساسى.

ويحتل الزمالك فى الوقت الحالي المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 32 نقطة، وفى حال الفوز سيصل للنقطة 35، ويعطل بيراميدز صاحب المركز الثانى برصيد 38 نقطة، وشدد فيريرا على لاعبي الزمالك بضرورة طي صفحة دوري أبطال أفريقيا بكل ما فيها، والتركيز جيدًا لمواجهة بيراميدز، حيث إنها مواجهة أمام فريق قوى وعنيد، ويمتلك عناصر على أعلى مستوى ستؤدى لصعوبة المواجهة.