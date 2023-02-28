شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى نصف نهائى البطولة العربية للطائرة.. الأهلى أمام السيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يواجه فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى مساء اليوم الثلاثاء، نظيره السيب العمانى فى إطار نصف نهائى البطولة العربية لكرة الطائرة التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة.

بينما يلتقى الوكرة القطرى نظيره النصر البحرينى فى نفس الدور، حيث تأهل فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى نصف نهائى البطولة العربية بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3/0 فى دور الثمانية.

كما شهد أيضا ربع النهائى فوز النصر البحرينى على مصافى الشمال العراقى بنفس النتيجة، فيما فاز الوكرة القطرى على كاظمة الكويتى بنتيجة 3/1، وتختتم البطولة الخميس القادم باستاد القاهرة.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 فرق، يقام بينهما دورى من دور واحد، ويتأهل أول 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وفى الدور ربع النهائى التقى الأول مع الرابع والثانى مع الثالث فى المجموعتين، على أن تتأهل منهما 4 فرق إلى الدور قبل النهائي.