شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الثلاثاء 28 / 2 / 2023 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الثلاثاء، 3 مواجهات قوية فى الأسبوع العشرين من بطولة الدورى الممتاز لكرة القدم، بين إنبى والمصرى البورسعيدى، سيراميكا مع البنك الأهلى فى الخامسة مساء، والأهلى والداخلية فى السابعة مساء.

موعد مباراة إنبى والمصرى

يبحث فريق إنبى فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، تعديل المسار عندما يستضيف فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى مباراة يدخلها الفريقان بحثا عن الفوز، حيث تعادل إنبى مع طلائع الجيش سلبيا فى الجولة الماضية، وتعادل المصرى البوسعيدى مع بيراميدز أيضا سلبيا فى نفس الجولة.

يحتل إنبى المركز الرابع عشر في جدول المسابقة برصيد 17 نقطة،جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 5 لقاءات وتذوق الهزيمة في 10 مواجهات، وأحرز لاعبو إنبى 16 هدفاً واستقبلت شباكه 26 هدفاً آخر.

وفى المقابل، يحتل الفريق البورسعيدي المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 22، وإجمالاً خاض المصري 19 مباراة في الدوري، فاز في 4 مباريات وتعادل في 10 أخرى وتذوق الهزيمة في 5 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 16 هدفاً واستقبلت شباكه 21 هدفاً آخر.

موعد مباراة سيراميكا والبنك الأهلى

ويواجه فريق سيراميكا فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، فريق البنك الأهلى على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، فى مباراة يدخلها الفريقان تحت شعار لابديل عن الفوز، حيث حقق سيراميكا فوزا كبيرا على المصرى البورسعيدى بثلاثية نظيفة فى آخر مواجهة بالدورى، فيما تعادل البنك الأهلى مع سموحة بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية.

يحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة، جمعها من 18 مباراة ويتبقى له مباراة مؤجلة مع الزمالك، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتذوق الهزيمة في 7 مواجهات، وأحرز لاعبو سيراميكا 23 هدفاً واستقبلت شباكه 22 هدفاً آخر.

فى المقابل، يحتل فريق البنك الأخير المركز الثامن عشر والأخير في جدول المسابقة برصيد 14 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط وتعادل في 8 لقاءات وتذوق الهزيمة في 9 مواجهات، وأحرز لاعبو البنك الاهلى 19 هدفاً واستقبلت شباكه 28 هدفاً آخر.

موعد مباراة الأهلى والداخلية

يستعد الأهلى لمواجهة الداخلية فى السابعة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلى المركز الأول فى جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات ولم يخسر وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه خمسة أهداف ولايزال لديه ثلاث مباريات مؤجلة مع المقاولون العرب وحرس الحدود والاسماعيلى لمشاركته في كأس العالم للأندية.

فى المقابل، يحتل فريق الداخلية المركز الخامس عشر فى جدول المسابقة برصيد 16 نقطة، جمعها من 19 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتذوق الهزيمة في 9 مواجهات، وأحرز لاعبو الداخلية 15 هدفاً واستقبلت شباكه 25 هدفاً آخر.