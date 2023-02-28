شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات لبعثة مصر فى بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت بعثة مصر المشاركة فى بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى على 5 ميداليات بواقع 3 ميداليات فضية و2 برونزية.

وحصل اليوم اللاعب باسم رجب عبد المولى على المركز الثانى والميدالية الفضية فى فئة إعاقة F34، كما حصل اللاعب عبد العزيز هاشم على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى سباق 100 م عدو فئة إعاقة T47 بعد رفع فئته الطبية من T46 إلى T47، كما حصل عبد الرحمن شبيب على فضية بطولة هزاع الدولية الوثب الطويل.

فيما حصل اللاعب إبراهيم بدر محمد على على المركز الثانى والميدالية الفضية فى مسابقة قذف القرص فئة إعاقة F56، كما حصل اللاعب جمعة محمد عبد الحميد، على المركز الثالث والميدالية البرونزية فى نفس المسابقة ونفس فئة الإعاقة، بعد رفع فئة إعاقة خلال التصنيف الطبى من F55 إلى F56.

وكان اللاعب عبد الرحمن شبيب قد حصل على المركز الثانى والميدالية الفضية فى الوثب الطويل فئة إعاقة T46.

من المعروف أن بعثة المنتخب المصرى البارالمبى تشارك فى بطولة فزاع الدولية الرابعة عشرة لألعاب القوى بالإمارات، والمقامة خلال الفترة من 23 فبراير الجاري حتى 1 مارس المقبل، وهي البطولة المؤهلة لدورة باريس البارالمبية 2024.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني 9 لاعبين يشاركون في 21 مسابقة هم: إبراهيم بدر تصنيف F56 رمي قرص ورمح، عبد العزيز هاشم تصنيف T46 رمي رمح، أحمد شعيب صبره وكريم محمود عبد التواب تصنيف T44 منافسات 100م و200م و400م، محمد كمال F37 رمي قرص وجلة، وكان عبد الرحمن يوسف شبيب تصنيف T.46 بمنافسات 100م، 200م ووثب طويل، باسم رجب عبد المولي تصنيف F34 رمي رمح، جمعه محمد عبد الحميد تصنيف f.54 رمي قرص ورمح، بالإضافة إلى اللاعب خالد علي محمد تصنيف T.12.

يترأس البعثة الدكتور احمد عوين نائب رئيس اللجنة الباراليمبية، والجهاز الفني يضم كلا من: دكتور أسامة فؤاد مدرب عام الجري، دكتور محمد أبو دنيا مدرب عام مكفوفين، كابتن ياسر فتحي مدرب عام رمي، أحمد خيري مدرب الرمي، ويشارك في البطولة 600 لاعب ولاعبة يمثلون 35 دولة.